Taksilerde görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul'daki taksilere kamera kurulumu hız kazandı. İBB'nin 'İTaksi' projesi kapsamında günde ortalama 150 taksiye kamera takılırken, bugüne kadar montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti. Ağustos ayı içerisinde hayata geçecek uygulamaya, güvenlik gerekçesiyle olumlu bakan da, özel hayatın gizliliğinin ihlal edebileceği gerekçesiyle karşı çıkan da var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin başlattığı 'İTaksi' uygulaması ile İstanbul'da taksilerde ağustos ayından itibaren görüntü kaydı alınmaya başlanacak. Taksilere kamera takılmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul'daki taksiciler de araçlarına kamera taktırıyor.

KAMERALAR DİKİZ AYNASININ HEMEN ÜSTÜNDE

İstanbul'da trafiğe çıkan 17 bin 395 taksi var. İTaksi projesi kapsamında taksilere iç ve dış kamera, panik butonu ve 'İTaksi tablet'ten oluşan güvenlik ekipmanlarının montajı İBB tarafından ücretsiz yapılıyor. Güvenlik ekipmanlarını kurdurmak isteyen taksiciler, İETT'nin biri Anadolu yakası biri Avrupa yakasında bulunan garajlarında sıraya girdi. Günde 150 taksiye kamera sistemi kurulurken, bugüne kadar da montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti.

SES KAYDI YAPILMAYACAĞI AÇIKLANDI

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, taksilerde geriye dönük olarak 7 gün boyunca görüntü kaydı yapılacağı ve bu kayıtların ses içermeyeceği öğrenildi. İTaksi uygulamasında kameralar dikiz aynasının hemen üstünde bulunuyor. Ayrıca montajı tamamlanan taksilere İBB logosu ve 'İTaksi' yazılı etiketler yapıştırılıyor. Taksi içine yerleştiren tablette güvenliğiniz için bu araçta ses kaydı olmaksızın görüntü kaydı yapılmaktadır yazısı görülebilecek.

AĞUSTOS AYINDA HİZMETE GİRECEK

İTaksi projesinin kullanılabilmesi için kent içerisinde belirli oranda taksilerde montajın yapılmış olması gerekmektedir. Plananan takvime göre Ağustos ayı içerisinde montajı tamamlanmış taksilerde uygulama hizmete girecek.

DESTEK VEREN DE VAR ENDİŞELİ OLAN DA

Öte yandan taksilerde görüntü kaydı yapacak uygulamayı güvenlik nedeniyle doğru bulan da var, özel hayatın ihlali olabileceği endişesi taşıyan da . Bu endişeyi taşıyanların çoğunluğu ise görüntülerin üçüncü kişilere ulaşmaması halinde uygulamaya destek veriyor.

Taksilerin kamera kaydı uygulamasını yerinde bir karar olduğunu belirtenler Mustafa Tosun, Özel hayata giriyor diye bazı eleştiriler var. Bunun tedbirini almışlardır. Üçüncü kişilere paylaşım olacaksa bu kesinlikle olmaz tabi diye konuştu. Şeyhmus Gülerce ise Doğru bir karar. Ben binerim. Özel hayatla ne alakası var ben anlayamadım. Taksici cinayetlerini biliyorsunuz. 300,500 lira için gasp ediyorlar. Panik butonu da var. Hem yolcu hem şoför açısından bence iyi bir karar ifadelerini kullandı.

Karardan memnun olmayan Dilek Sür de uygulamanın özel hayata müdahale olduğunu dile getirdi.

"TAKSİLERDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLAR ARTIK BELGELENECEK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur ise İTaksi projesinin hem taksici esnafı hem de müşteriler açısından faydalı bir uygulama olduğunu savundu. Taksilere kamera konulmasının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesiyle Türkiye genelindeki tüm taksilere kapsayan bir uygulama olduğunu belirten Uğur, Bunun uygulaması belediyelere bırakıldı. Bu bizim için çok önemli bir ayrıntı. Taksiler, günde 800 bin sefer yapılıyor. Hem taksiciler hem de müşterilerin güvenliği açısından çok olumlu bir uygulama olacak. Taksilerde yaşanabilecek olumsuzluklar artık delillendirilebilecek. Yani kimse kimseyi haksız yere suçlayamayacak. Kameraların ses kaydı yapmayacağını da Büyükşehir Belediyesi zaten açıkladı diye konuştu.

İSTANBUL BAROSU MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

İstanbul Barosu da geçen günlerde takside kamera sistemini mahkemeye taşıdı. Baro, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan taksilerde ses ve görüntünün kaydının yapılmasını zorunlu kılan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kaynak: haberinburada