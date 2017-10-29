Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

İstanbul'da 29 Ekim Nedeniyle Bazı Caddeler Trafiğe Kapatıldı

İSTANBUL'DA 29 EKİM NEDENİYLE BAZI CADDELER TRAFİĞE KAPATILDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : İstanbul'da 29 Ekim Nedeniyle Bazı Caddeler Trafiğe Kapatıldı(6/10)2

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolların sabah saatlerinde trafiğe kapatıldığı görüldü.

POLİS, ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  29  Ekim  Nedeniyle  Bazı  Caddeler  Trafiğe  Kapatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER