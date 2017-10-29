29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolların sabah saatlerinde trafiğe kapatıldığı görüldü.

POLİS, ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.

Kaynak: haberinburada