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İstanbul'da 2 Çocuğunu Öldüren Cani Baba Tutuklandı

İSTANBUL'DA 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN CANİ BABA TUTUKLANDI

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren, diğer oğlunu da yaralayan Arslan Güleryüz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : İstanbul'da 2 Çocuğunu Öldüren Cani Baba Tutuklandı(6/10)2

İstanbul Üsküdar'da iki oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Arslan Güleryüz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"PİŞMANIM"

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde 2 oğlunu öldüren, 1 oğlunu da yaralayan baba Aslan Güleryüz, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Güleryüz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Aslan Güleryüz emniyetten çıkışta gözyaşı döküp 'Pişmanım' dedi.

"YAKINLARIMIN DOLDURUŞUNA GELDİM"

Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın " Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım" dediği öğrenildi. A.G., emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkışta basın mensuplarının "Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz" sorusuna ise gözyaşları içinde "Evet ama pişmanım" diye cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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