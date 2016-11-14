İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-16.00'da, Burgazadası Mahallesi Yeniyalı, Turgut Egemen Bahçesi, Mutlu, Barbaros Hayrettin, Fidan, Yalı sokakları, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Küçükbakkalköy...



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-16.00'da, Burgazadası Mahallesi Yeniyalı, Turgut Egemen Bahçesi, Mutlu, Barbaros Hayrettin, Fidan, Yalı sokakları, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Küçükbakkalköy Mahallesi Çınarcık, Cengiz Topel, Fevzipaşa, Hülya sokakları, Beykoz'da 09.00-18.00'de, Çamlıbahçe Mahallesi Şehit Ali Arpacı Sokağı, Yavuz Selim Mahallesi Beyaz Erguvan, Çamlık, Midilli sokakları elektrik alamayacak.Kadıköy'de 08.00-12.00'de, Caddebostan Mahallesi Kadirağa, Zümrüt Çıkmazı, Mehtap, Caddebostan Plajyolu, Ressam Vecihi Bereketoğlu, Gülistan, Gelengül sokakları, 13.00-17.00'de, Caddebostan Mahallesi Bağdat, Haldun Taner, Ogün, Beyaz Akasya, Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokağı, 10.00-17.00'de, Acıbadem Mahallesi Beyaz Karanfil, Itırlı Sokağı, Sancaktepe'de 09.00-12.00'de, Osmangazi Mahallesi Akyüz, Dikyar, Bilal-i Habeşi, Yıldırım Beyazıt, Aslanağzı, Akıcı, Kavacık sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.







Sultanbeyli'de 12.00-17.00'de, Battalgazi Mahallesi Okul, Yunus Emre, Misak, hendek, Selçukhan sokakları, 08.00-18.00'de, Akşemsettin Mahallesi 6, 5 ve 3'üncü, İbrişim, Gülseren, Feyzullah, Eşrefbey, Tomurcuk, Fatih, Atatürk, Nadide, Muharrem, Kaftan, Lüfer, Abdurrahman Gazi, Ürgüp sokakları, 09.00-17.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Şükrü Sokağı, Battalgazi Mahallesi Orhaniye, Okul, Dar, Santral, Özşahin, Bosna, Hamiyetli, Tophane, Sıddık, Saraç, Salkım sokakları, Üsküdar'da 10.00-13.00'te, Küçük Çamlıca Mahallesi Bağlar Yolu, Ramiz Paşa sokaklarına elektrik verilemeyecek.







Pendik'te 10.00-18.00'de, Sülüntepe Mahallesi Karadağ Sokağı, 11.00-13.00'te, Ramazanoğlu Mahallesi Mimar Sinan, Sanayi, Saadet, Burak sokakları, 13.00-15.00'te, Bucak Fatih Mahallesi, Kurtköy Mahallesi Güzeltepe, Milli, Şehit, Şafak, Çinili, Anbarlı, Sual, Düzenli, İtfaiye Çıkmazı, Cankurtaran, Ankara, Mürebbiye sokakları, Sanayi Mahallesi Mutlu, Gümüş, Bilim, Ergani, Mesele, Tunahan, Ensar sokakları, Çınardere Mahallesi Ankara, Sevgi Çıkmazı, Velibaba Mahallesi Ankara Sokağı, Güllü Bağlar Mahallesi Sanayi Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.







kaynak:milliyet







