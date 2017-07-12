İSTANBUL'DA 15 VE 16 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde ulaşım iki gün boyunca ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz saat 06.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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