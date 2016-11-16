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istanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 11 ilçede, 18 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Tarih : 16 Kasım 2016, 14:48
Puan Ver : İstanbul'da 11 İlçede Elektrik Kesintisi(5/10)4


Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre,  Fatih'te Sarıdemir Mahalllesi Kıble Çeşme, Kantarcılar, Ord. Prof. Dr. Cemil  Birsel, Ragıp Gümüşpala caddeleri ile Demirtaş Mahallesi Odun Kapısı Yokuşu  Sokak, Rüstempaşa Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi ve civarında 00.00-03.00  saatleri arasında, Balabanağa Mahallesi Darulfünun Caddesi, Süleymaniye Mahallesi  Bakırcılar Caddesi ve civarında ise 03.00-06.00 saatleri arasında elektrik  olmayacak.



Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi ve civarı 00.01-06.00,  Şahintepe Mahallesi ve civarı  09.00-14.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Beylikdüzü'nde, Yakuplu Mahallesi  Yakuplu Caddesi 188. Sokak, Adnan  Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi ile Şeker, Selam sokakları  ve civarında, Barış  Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi ile Palmiye Sokak ve civarında 08.00-20.00  saatleri arasında, Yakuplu Mahallesi  46., 27., 29. sokaklar ve civarında  08.30-14.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.



kaynak:milliyet








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