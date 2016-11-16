İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 11 ilçede, 18 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'te Sarıdemir Mahalllesi Kıble Çeşme, Kantarcılar, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel, Ragıp Gümüşpala caddeleri ile Demirtaş Mahallesi Odun Kapısı Yokuşu Sokak, Rüstempaşa Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi ve civarında 00.00-03.00 saatleri arasında, Balabanağa Mahallesi Darulfünun Caddesi, Süleymaniye Mahallesi Bakırcılar Caddesi ve civarında ise 03.00-06.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi ve civarı 00.01-06.00, Şahintepe Mahallesi ve civarı 09.00-14.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Beylikdüzü'nde, Yakuplu Mahallesi Yakuplu Caddesi 188. Sokak, Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi ile Şeker, Selam sokakları ve civarında, Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi ile Palmiye Sokak ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında, Yakuplu Mahallesi 46., 27., 29. sokaklar ve civarında 08.30-14.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
kaynak:milliyet
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