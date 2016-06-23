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istanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine bugün elektrik verilemeyecek.

Tarih : 23 Haziran 2016, 13:00
Puan Ver : İstanbul'da 11 İlçede Elektrik Kesintisi(7/10)7


İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre Adalar'da 11.00-14.00'te, Burgazadası Mahallesi Egemen Bahçe, Fidan, Barbaros Hayrettin, Mutlu, Yeniyalı sokaklarına, Ataşehir'de 09.30-17.30 arasında, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokağı, Mevlana Mahallesi Ceylan, Anafartalar, Çemenzar, Martı, Mor Papatya, Kıbrıs, Akdeniz, Küçük Ceylan, Karbeyaz sokaklarına, Kadıköy'de 06.00-09.00 saatleri arasında, Erenköy Mahallesi Kaptan Arif, Tellikavak, Çelebi, Çoban Yıldızı, Kavisli sokaklarına, 09.30-12.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Derici Zeynel Sokağına elektrik verilmeyecek.



Maltepe'de 10.00-14.00 saatleri arasında, Esenkent Mahallesi Yaman Sokak, İdealtepe Mahallesi Lale Sokağında, 14.00-18.00'de, Zümrütevler Mahallesi Mutlu Sokak, Pendik'te 06.00-09.00'da, Çınardere Mahallesi Olimpiyat, Özçelik, Kubbeli, Yenihayat, Tuğ, Akseki, Ankara, Atılgan sokaklarına, Orta Mahallesi Kuyu Sokağı ve Kavakpınar Mahallesi Küme Sokağında elektrik kesintisi uygulanacak.



Sancaktepe'de 09.00-14.00'te, Yenidoğan Mahallesi Akın, Arifler, Beyazıt sokaklarına, Merve Mahallesi Pak, Mübacir, Bahçelievler sokaklarına, 09.00-18.00'de, Meclis Mahallesi Sarıtaş, Atalay, Doğan, Duman, Şehnaz, Demet, Akbulut, Kaşgarlı sokaklarına, 11.00-17.00'de, Safa Mahallesi Sancaktar, Atatürk, Yağız, Mevlana sokaklarına, Sultanbeyli'de 09.00-13.00'te, Adil Mahallesi Ekrem, Tanburi, Yakuphan sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Şile'de 09.00-11.00'da, Kumbaba Mahallesi Üsküdar, Susam, Turan Aziz Beler sokaklarına, Hacı Kasım Mahallesi Üsküdar Sokağı, Ahmetli Mahallesi Durak, Gökçe Deniz, Elmalı,Takvim, Sağlam, Üsküdar sokaklarına, 11.30-14.00'te, KumbabaMahallesi Uygur, 7 Ekim, Kavak, Hülya, Gülhan, Yenice sokaklarına, Tuzla'da 09.00-17.00'de, Cami Mahallesi Oğuzhan Sokak, Tepeören Mahallesi, Orhanlı Mahallesi Preveze Sokak, Orta Mahallesi Gazi, 30 Ağustos, Akdeniz sokaklarına, 10.00-13.00 arasında, Aydıntepe Mahallesi Yurdagül, Coşkun, Mesut, Alkan, Aydınlı Yolu, 100. Yıl, Gülle, Alkan, Mahallesi Aydınlı Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacak.



Ümraniye'de saat 09.00-15.00'te, Altınşehir Mahallesi Hakim Hasan Durak, Kelebek, Beka, Şenel, Şengül, Adile Sultan, Tepe, Okyanus, Yeni Filiz, Hayat, Tavukçu Yolu sokakları, Üsküdar'da 08.30-14.30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar, Çilehane Yolu, Saadet, Kapıağzı, Erkan Ocaklı sokakları elektrik alamayacak.








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