İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul'da Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine bugün elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre Adalar'da 11.00-14.00'te, Burgazadası Mahallesi Egemen Bahçe, Fidan, Barbaros Hayrettin, Mutlu, Yeniyalı sokaklarına, Ataşehir'de 09.30-17.30 arasında, Kayışdağı Mahallesi Egemenlik Sokağı, Mevlana Mahallesi Ceylan, Anafartalar, Çemenzar, Martı, Mor Papatya, Kıbrıs, Akdeniz, Küçük Ceylan, Karbeyaz sokaklarına, Kadıköy'de 06.00-09.00 saatleri arasında, Erenköy Mahallesi Kaptan Arif, Tellikavak, Çelebi, Çoban Yıldızı, Kavisli sokaklarına, 09.30-12.30'da, Hasanpaşa Mahallesi Derici Zeynel Sokağına elektrik verilmeyecek.
Maltepe'de 10.00-14.00 saatleri arasında, Esenkent Mahallesi Yaman Sokak, İdealtepe Mahallesi Lale Sokağında, 14.00-18.00'de, Zümrütevler Mahallesi Mutlu Sokak, Pendik'te 06.00-09.00'da, Çınardere Mahallesi Olimpiyat, Özçelik, Kubbeli, Yenihayat, Tuğ, Akseki, Ankara, Atılgan sokaklarına, Orta Mahallesi Kuyu Sokağı ve Kavakpınar Mahallesi Küme Sokağında elektrik kesintisi uygulanacak.
Sancaktepe'de 09.00-14.00'te, Yenidoğan Mahallesi Akın, Arifler, Beyazıt sokaklarına, Merve Mahallesi Pak, Mübacir, Bahçelievler sokaklarına, 09.00-18.00'de, Meclis Mahallesi Sarıtaş, Atalay, Doğan, Duman, Şehnaz, Demet, Akbulut, Kaşgarlı sokaklarına, 11.00-17.00'de, Safa Mahallesi Sancaktar, Atatürk, Yağız, Mevlana sokaklarına, Sultanbeyli'de 09.00-13.00'te, Adil Mahallesi Ekrem, Tanburi, Yakuphan sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Şile'de 09.00-11.00'da, Kumbaba Mahallesi Üsküdar, Susam, Turan Aziz Beler sokaklarına, Hacı Kasım Mahallesi Üsküdar Sokağı, Ahmetli Mahallesi Durak, Gökçe Deniz, Elmalı,Takvim, Sağlam, Üsküdar sokaklarına, 11.30-14.00'te, KumbabaMahallesi Uygur, 7 Ekim, Kavak, Hülya, Gülhan, Yenice sokaklarına, Tuzla'da 09.00-17.00'de, Cami Mahallesi Oğuzhan Sokak, Tepeören Mahallesi, Orhanlı Mahallesi Preveze Sokak, Orta Mahallesi Gazi, 30 Ağustos, Akdeniz sokaklarına, 10.00-13.00 arasında, Aydıntepe Mahallesi Yurdagül, Coşkun, Mesut, Alkan, Aydınlı Yolu, 100. Yıl, Gülle, Alkan, Mahallesi Aydınlı Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacak.
Ümraniye'de saat 09.00-15.00'te, Altınşehir Mahallesi Hakim Hasan Durak, Kelebek, Beka, Şenel, Şengül, Adile Sultan, Tepe, Okyanus, Yeni Filiz, Hayat, Tavukçu Yolu sokakları, Üsküdar'da 08.30-14.30'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar, Çilehane Yolu, Saadet, Kapıağzı, Erkan Ocaklı sokakları elektrik alamayacak.
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