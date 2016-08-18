İSTANBUL'DA 100'E YAKIN ADRESE FETÖ OPERASYONU
İstanbul'da bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ünlü işadamlarının da isminin geçtiği iddia ediliyor.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TUSKON ve üye şirketlere operasyon başlatıldığı iddia ediliyor.
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