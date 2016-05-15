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istanbul'da 10 saat elektrik kesintisi yapılacak !

İSTANBUL'DA 10 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK !

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10.5 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, Boğaziçi Elektrik Kurumu, tüm kaynakların seferber edilerek çeşitli bölgelerden kademeli elektrik sağlanmaya çalışıldığını açıkladı.

Tarih : 15 Mayıs 2016, 11:00
Puan Ver : İstanbul'da 10 Saat Elektrik Kesintisi Yapılacak !(8/10)8


Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10.5 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, Boğaziçi Elektrik Kurumu, tüm kaynakların seferber edilerek çeşitli bölgelerden kademeli elektrik sağlanmaya çalışıldığını açıkladı.



İstanbul'un üç ilçesine 10.5 saat elektirik verilemeyecek. Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 10.5 saatlik elektrik kesintisi uygulanırken, Boğaziçi Elektrik Kurumu, tüm kaynakların seferber edilerek çeşitli bölgelerden kademeli elektrik sağlanmaya çalışıldığını açıkladı.



Ambarlı Termik Santrali'ndeki bakım çalışması nedeniyle 3 ilçede 10.5 saat süren elektrik kesintisinden habersiz olanlar bunun nedenini ve yeniden ne zaman enerji verileceğini öğrenmek için çaba harcadı.





Saat 02.00'den itibaren başlayan 12.30'a kadar sürecek elektrik kesintisini şu bölgeler kapsıyor:



* Avcılar: Ambarlı, cihangir, Denizköşkler, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Firuzköy, Yeşilkent Mahallesi.



* Beylikdüzü; Yakuplu, Marmara, Kavaklı, Sahil Mahallesi, Beysan OSB, Haramidere OSB Mermerciler, Bakırcılar Birlik Sanayi Siteleri, Ambarlı Limanı Tesisleri.



* Esenyurt; Turgut Özal, Saadetdere, Namık Kemal, Zafer, Fatih, Talatpaşa, Akevler, Üçevler, Akşemsettin, İncirtepe, İnönü, Yunus Emre, Balıkyolu Mahallesi.








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