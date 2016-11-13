İSTANBUL'DA 10 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:
"Fatih'te 00.00-03.00 saatlerinde Hacı Kadın Mahallesi, Şükrübaba, İmaret Sabunhanesi, Tavanlı Çeşme sokaklar, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Sarı Beyazıt Camii Sokak, 03.00-06.00 saatlerinde Demirtaş Mahallesi, Kepenekçi Sabunhanesi, Kepenekçi Medresesi, Odun Kapısı Yokuşu, Muratefendi, Hayriyehanım sokaklar.
Sultangazi'de 08.00-12.00 saatlerinde Esentepe Mahallesi, 2986, 2985, 2987. sokaklar, 12.00-15.00 saatlerinde Esentepe Mahallesi, 2988, 2987. sokaklar, 15.00-18.30 saatlerinde Esentepe Mahallesi, 2985, 2986, 2987, 2984. sokaklak
Beylikdüzü'nde 08.00-20.00 saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi, Kazım Karabekir, Paşazade caddeleri. Marmara Mahallesi, İhlas, Kocatepe caddeleri, 105, 240, 212. sokaklar.
Beşiktaş'ta 08.00-20.00 saatlerinde Etiler Mahallesi, Demirkent, Yanarsu, Cevher, Taşlıçay sokaklar.
Güngören'de 09.00-17.00 saatlerinde Sanayi Mahallesi, Amiral Sokak, Avcılar Caddesi, Kale Sokak, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi.
Küçükçekmece'de 09.00-13.00 saatlerinde Atakent Mahallesi, Ata, Cumhuriyet caddeleri. 19. Sokak, 09.00-19.00 saatlerinde Cennet Mahallesi, 613. Sokak, Alparslan Caddesi, Aydın Sokak, Hürriyet, Mevlana caddeleri, Tunç, Yeşil Yuva sokaklar, Yeşilova Yan Yolu Caddesi.
Silivri'de 09.00-16.00 saatlerinde Semizkumlar Mahallesi, Terakki Caddesi.
Sarıyer'de 09.00-16.00 saatlerinde Demirci Mahallesi, Değirmen Sokak, Demirciköy Caddesi, Çarmıklı Evleri, Aldem Alarko Dört Mevsim Evleri.
Beyoğlu'nda 09.00-13.00 saatlerinde cihangir Mahallesi, Aslan Yatağı, Bakraç sokaklar, Cihangir Caddesi, Dr. Mehmet Öz, Güneşli, Havyar, Oba sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Sirkeci Mescit, Soğancı, Somuncu sokaklar, Katipmustafa Çelebi Mahallesi, Hocazade, Liva sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Kuloğlu Mahallesi, Güllabici, Liva sokaklar, Sıraselviler Caddesi, 11.00-14.00 saatlerinde Yahya Kahya Mahallesi, Aşıklar Meydanı Çıkmazı, Aşıklar Meydanı, Sipahi Fırını, Işık, Işık Çıkmazı sokaklar, 13.00-15.00 saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Miralay Şefikbey Sokak, Ömer Avni Mahallesi, Emektar Sokak, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sokak.
Şişli'de 13.00-16.00 saatlerinde Paşa Mahallesi, Çeşme 1 Sokak."
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