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İSTANBUL'DA 10 GÜNDE DENİZDEN 4 CESET ÇIKTI


İSTANBUL'DA 10 GÜNDE DENİZDEN 4 CESET ÇIKTI
Tarih : 21 Haziran 2017, 09:16
Puan Ver : İstanbul'da 10 Günde Denizden 4 Ceset Çıktı(9/10)6


İstanbul'da son 10 günde 2'si Boğaz; 2'si de Haliç'ten 4 kimliği belirsiz ceset çıkarıldı. habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre cesetler, Adli Tıp'a kaldırıldı. İlk ceset 10 Haziran Pazar günü Eyüp sahilinde bulundu.



Sahilde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu belirterek, polise haber verdi. Deniz Polisi'nin çıkardığı 40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Bu olaydan 3 gün sonra 14 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTA Ç ekipleri Haliç'te deniz yüzeyinde temizlik yaparken denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi, temizlik teknesine alarak Balat İskelesi'ne çıkardı. Balat sahilinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve yaklaşık bir haftadır denizde bulunduğu belirlendi. Gencin üzerinden kimlik çıkmadı.



 



kaynak:milliyet








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