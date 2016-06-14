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istanbul'da 10 araç kundaklandı

İSTANBUL'DA 10 ARAÇ KUNDAKLANDI

Eyüp'te park halindeki 10 araç kundaklandı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 09:56
Puan Ver : İstanbul'da 10 Araç Kundaklandı(9/10)7


Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Serhat Sokak'ta park  halinde bulunan 1 tır, 3 minibüs, 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç yüzleri  maskeli ve silahlı 5 şüpheli tarafından üzerilerine yanıcı madde atılarak ateşe  verildi. Araçlardan yükselen alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi  üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Vatandaşların da yangın tüpleri ile müdahale ettiği araçlardaki  yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.  Kundaklama sonucu motor kısımlarından zarar gören 2 otomobil ve 1 minibüs  kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar hafif hasar aldı.Olayın meydana geldiği sokak ve bağlı caddelerde geniş güvenlik  önlemleri alan polis ekipleri, seyir halinde şüpheli gördükleri otomobilleri  durdurarak incelemeler yaptı. Kundaklamayı gerçekleştirerek kaçtıkları bildirilen  şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Sahura kalktığı sırada olayı gördüğünü ifade eden Cuma Polat,  ellerinde uzun namlulu silah olan yüzleri maskeli 5-6 kişinin araçların üzerine  benzin dökerek tutuşturduğunu, daha sonra da havaya bir kaç el ateş ederek  kaçtığını iddia etti.








Etiketler: İstanbul  Da  10  Araç  Kundaklandı    haber

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