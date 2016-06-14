

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Serhat Sokak'ta park halinde bulunan 1 tır, 3 minibüs, 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç yüzleri maskeli ve silahlı 5 şüpheli tarafından üzerilerine yanıcı madde atılarak ateşe verildi. Araçlardan yükselen alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.







Vatandaşların da yangın tüpleri ile müdahale ettiği araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklama sonucu motor kısımlarından zarar gören 2 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar hafif hasar aldı.Olayın meydana geldiği sokak ve bağlı caddelerde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, seyir halinde şüpheli gördükleri otomobilleri durdurarak incelemeler yaptı. Kundaklamayı gerçekleştirerek kaçtıkları bildirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.







Sahura kalktığı sırada olayı gördüğünü ifade eden Cuma Polat, ellerinde uzun namlulu silah olan yüzleri maskeli 5-6 kişinin araçların üzerine benzin dökerek tutuşturduğunu, daha sonra da havaya bir kaç el ateş ederek kaçtığını iddia etti.