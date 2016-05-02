

İstanbul'da 1 Mayıs: 207 gözaltı. İstanbul 1 mayıs işçi bayramı haberleri; İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri yapmak isteyen 207 kişi gözaltına alındı.



Polis, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Zeytinburnu ve Bakırköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara müdahale etti.



İstanbul'da ilk müdahale Divan Oteli kavşağında toplanan 40 kişilik bir gruba oldu. "Halkevleri" pankartı taşıyan grubu dağıtmak için polis tazyikli su kulandı. Taksim'e yürümek isteyen eylemciler polisin müdahalesi üzerine dağıldı.



Beşiktaş, Şişli'de de müdahaleler ve gözaltılar vardı. Kent genelinde izinsiz gösteri yapmak isteyen 207 kişi gözaltına alındı.







