

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı ile zamanla güneybatı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in kuzey kesimleri, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karaman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.







İSTANBUL'A YILIN İLK KARI GELİYOR







Son verileri değerlendiren CNN Türk meteoroloji mühendisi Bünyamin Sürmeli ise ay sonu için uyardı.







Kasım ayının son haftası için ciddi bir soğuk hava dalgasının görüldüğünü belirten Sürmeli, Marmara bölgesi için yılın ilk karının sinyalini verdi.







kaynak:süperhaber