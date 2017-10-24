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İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞMUR GELİYOR! BELEDİYE ALARM DURUMUNA GEÇTİ


İstanbul'a Şiddetli Yağmur Geliyor! Belediye Alarm Durumuna Geçti
Tarih : 24 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : İstanbul'a Şiddetli Yağmur Geliyor! Belediye Alarm Durumuna Geçti(7/10)3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada; yarın İstanbul'un genelinde kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağının tahmin edildiği belirtildi.

ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

AKOM ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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