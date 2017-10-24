İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞMUR GELİYOR! BELEDİYE ALARM DURUMUNA GEÇTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada; yarın İstanbul'un genelinde kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağının tahmin edildiği belirtildi.
ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.
AKOM ALARM DURUMUNA GEÇTİ
Yağışla birlikte rüzgarında kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar