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İstanbul'a Sevindirici Haber! Çalışmaların 20 Gün Erken Bitirdiği FSM'de Tüm Şeritler Trafiğe Açıldı

İSTANBUL'A SEVİNDİRİCİ HABER! ÇALIŞMALARIN 20 GÜN ERKEN BİTİRDİĞİ FSM'DE TÜM ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILDI

FSM Köprüsü'nde başlatılan çalışmalar planlanandan 20 gün önce tamamlandı. Köprüdeki tüm şeritler akşam saat 18:00'de trafiğe açıldı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : İstanbul'a Sevindirici Haber! Çalışmaların 20 Gün Erken Bitirdiği Fsm'de Tüm Şeritler Trafiğe Açıldı(10/10)6

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmaları tamamlandı.

Köprüdeki kapatılan şeritler, saat 18: 00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.

20 GÜN ERKEN TAMAMLANDI

FSM'de 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan TAK kurulum çalışmalarının, kasım ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyordu. Okulların açılış tarihine tenk gelen çalışmalar nedeniyle, İstanbul trafiği felç olmuştu.

Planlanandan 20 gün önce tamamlanmasıyla köprüdeki kapatılan şeritler, bu akşam 18: 00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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