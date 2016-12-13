İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELİYOR? FLAŞ: BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'a kar yarın itibariyle geliyor. Yetkililer önlemlerin alınması konusunda tüm çalışmaları yapıyor. Bu konu dahilinde Atatürk Havalimanı'nda da kar yağışı ihtimaline karşı bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine sefer azaltma kararı aldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar