İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? METEOROLOJİ NOKTAYI KOYDU
Meteoroloji, Avrupa'yı donduracak ve kuvvetli yağışlara neden olacak olan Sibirya soğuklarının, Akdeniz'den gelecek sıcak hava kütlesi nedeniyle İstanbul'u etkilemeyeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti.
Genel Müdür Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKDENİZ'DEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELECEK
Türkiye genelinde ılık, batı ve iç kesimlerde aralıklı olarak hafif yağışlı devam eden havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren yerini Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sisteme bırakacağını ifade etti.
Güneş, "Bu sistemin Pazar günü akşam saatlerinden sonra doğuya hareketi ve Pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olması ancak Pazartesi günü ülkemizin batısının yeni bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." dedi.
YURT GENELİNDE BUGÜN İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmasının beklenmediğini aktaran Güneş, kuzeybatı kesimlerden başlayacak yağış ile beraber kuzeyli rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklıklarında Pazar günü iç ve batıda 4 ila 8, Pazartesi günü ise doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalma olacağını söyledi.
ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurgulayan Güneş, "Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk ve güneyinde yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen bu gelen yağışlı hava kütlelerinin, ülkemiz genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olması beklenmemektedir.
SİBİRYA SOĞUKLARINI AKDENİZ SICAKLIĞI KARŞILAYACAK
Sibirya yüksek basınç merkezinin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacağı ve Orta Akdeniz üzerinde ise alçak basınç merkezi oluşacağı beklendiğinden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK RAKIMLI YERLERDE KAR
Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülmesi ve ve kar kalınlığının 50-100 santime ulaşması bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek, bin 200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilecektir. Ancak ülkemiz kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı almasa da bol miktarda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
- Türkiye'den Konut Alan Yabancılar, Deniz Kıyılarını Tercih Ediyor
- Türkiye İzin Vermemişti! İtalyan Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz'den Ayrılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
- Dünyanın En Uzun Cam Asma Köprüsü Ziyaretçi Akınına Uğruyor
- Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
- 3. Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı, Ülkede Kahraman İlan Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar