

İstanbul'da kar yağışı başladı. Kentin batısından giren kar yağışı şiddetini arttırdı. Kar yağışının Avrupa yakasında akşam saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Anadolu yakasında ise akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı kaydediliyor. Kar yağışı yarın İstanbul'u terk ediyor. Perşembeden itibaren ise hava sıcaklıkları 7-9 derece birden artacak.







Kar yağışı İstanbul'da yeniden etkili olmaya başladı. Kente batıdan giren kar yağışı Beylikdüzü ve Büyükçekmece'yi kısa sürede beyaza bürüdü. Kar, ulaşımı da olumsuz etkilemeye başladı.Polis ekiplerinin trafik kontrollerine rağmen hazırlıksız sürücüler kazalara yol açtı. Beylikdüzü TÜYAP önünde bir otomobil kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip takla attı.







İŞTE BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ







Tekirdağ merkezinde kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sabah trafikte zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle çok sayıda vatandaşın toplu taşıma araçlarını tercih ettiği görüldü.







Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyu devam edeceğini ve yarın itibarıyla etkisini kaybedeceğini ifade etti. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, en düşük sıcaklığın ise eksi 2 derece olması bekleniyor.







BİTLİS VE HAKKARİ'DE KAR YOLLARI KAPATTI







Hakkari ve Bitlis'te etkili kar yağışı nedeniyle 361 köy ve 277 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Bitlis'te park halindeki araçlar ve evler adeta kara gömüldü.