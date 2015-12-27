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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?


İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?
Tarih : 27 Aralık 2015, 14:10
Puan Ver : İstanbul'a Kar Ne Zaman Gelecek?(6/10)8


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre önümüzdeki hafta Türkiye'de hava sıcaklığı hızlı bir şekilde düşecek.

 

Pazartesi gününden itibaren Marmara'da görülecek poyraz rüzgarının etkisiyle sıcaklıklar hızla düşerken sert poyraz beraberinde yağış da getirecek.

 

İstanbul'da yılbaşı akşamı sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek, en yüksek sıcaklık ise 3 derece olacak ve tahminlere göre kar yağışı da olacak.

 

Kentteki kar yağışının 1 Ocak cuma günü de devam edeceği belirtiliyor. 30 Aralık günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

 

Ankara'da, sıcaklık -8 dereceye kadar düşüyor. Ancak tahminlere göre, Ankara'da kar yağmayacak.








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