İSTANBUL'A İKİ YENİ METRO HATTI
10,9 km'lik Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı, inşaatı devam eden Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metro Hattı'nın kuyruk tüneli sonundan başlayarak, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.
Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı ile
• Sarıgazi - Taksim 49,5 dakika
• Sarıgazi - Kadıköy 31 dakika
• Sarıgazi - Kozyatağı 18 dakika
• Sarıgazi - Sabiha Gökçen Havalimanı 28 dakika
• Sarıgazi - Sultanbeyli 13 dakika
• Sarıgazi - Tuzla 48 dakika
• Sarıgazi - Üsküdar 33 dakika
• Sarıgazi - Yenikapı 42 dakika
• Sultanbeyli - 3. Havalimanı 89 dakika
• Sultanbeyli - Taksim 62,5 dakika
• Sultanbeyli - Yenikapı 55 dakika
• Sultanbeyli - Üsküdar 46 dakika
kaynak:sabah
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