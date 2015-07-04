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İSTANBUL'A GÜZEL HABER

UNESCO Komitesi, İstanbul'un Tarihi Alanları Koruma Durum Raporu'nu tartışmaya açmadan kabul etti.

Tarih : 04 Temmuz 2015, 12:18
Puan Ver : İstanbul'a Güzel Haber(5/10)4


UNESCO Komitesi, İstanbul'un Tarihi Alanları Koruma Durum Raporu'nu tartışmaya açmadan kabul etti. Almanya'da yapılan 39. Dünya Miras Komitesi'nin toplantısına giden Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, UNESCO'da tüm hazırlıkları tamamlanan Efes'in Dünya Miras Listesi'ne dahil edileceği haberini alarak döneceklerini söyledi.



39'uncu Dünya Miras Komitesi, Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı kültürel miras alanlarının Koruma Durum Raporları'nın görüşüldüğü Almanya'daki oturumunda, İstanbul'un Tarihi Alanları Koruma Durum Raporu'nu tartışmaya açmadan kabul etti. Komitede alınan karar gereğince, Türkiye 1 Şubat 2016 tarihinde Dünya Miras Merkezi'ne ilerleme raporu sunacak. Ayrıca 2017 yılında gerçekleştirilecek olan 41'inci Dünya Miras Komitesi'ne sunulmak üzere, Koruma Durum Raporu'nun tamamlanarak 1 Aralık 2016 tarihine kadar iletilmesine karar verildi.



Efes'in UNESCO'ya girmesiyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Zeynel Bakıcı, aralarında CHP ve MHP'li Belediye Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 20 kişilik ekip ile Almanya'nın Bonn kentine gitti. Başkan Bakıcı, daha önce Dünya Miras Listesi'ne dahil edilecek yeni doğal ve kültürel varlıklar arasında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS'un olumlu görüş sunduğu Efes'in asıl listede yer almasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Başkan Bakıcı, "İnşallah Almanya'dan ilçemize Efes'in Dünya Miras Listesi'ne dahil edilerek döneceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. 1994 yılından bu yana verilen mücadelenin mutlu sonucunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.








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