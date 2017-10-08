İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI EYLÜLDE ARTTI
İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yaz sezonunda yaşanan yükseliş eylül ayında da sürdü. İstanbul, eylülde 1 milyondan fazla yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aylık hazırladığı verilere göre, bu yılın eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. İstanbul, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
9 AYDA YAKLAŞIK 8 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ
Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. İstanbul, ocak-eylül döneminde 7 milyon 997 bin 982 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Almanya 736 bin 444 kişiyle birinci, İran 636 bin 815 kişiyle ikinci ve Suudi Arabistan 470 bin 557 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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