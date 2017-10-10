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İstanbul'a Gelen ABD Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi

İSTANBUL'A GELEN ABD VATANDAŞLARI VİZE ALAMADIKLARI İÇİN GERİ GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasının ardından İstanbul'a gelen ABD'li yolcular, vize alamadıkları için geri gönderildi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi(10/10)6

Türkiye ve ABD arasında karşılıklı olarak başlatılan vize yasağının ardından Türkiye'ye gelen bazı ABD'li yolcuların, vizesi olmadığı için ülkeye girişlerine izin verilmedi.

ABD VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi, etkilerini göstermeye başladı. Karşılıklı olarak başlatılan yasakla birlikte hali hazırda vizesi bulunmayan vatandaşların ülkeye girişini engelleyen uygulama, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bazı ABD vatandaşlarını etkiledi.VİZE ALAMADILAR

ABD'nin Washington Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul aktarmalı olarak Cape Town'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ABD vatandaşı Romney Edwars da vize yasağına takılan yolculardan biri oldu. Aktarma uçuşunu beklerken İstanbul'u gezmek için ülkeye giriş yapmak isteyen Edwars vize engeline takıldı.

Dış Hatlar Terminalindeki vize bürosuna gelen ABD'li yolcu vize alamadı. Uygulamadaki değişiklikten haberi olmadığını belirten Edwars," Böyle bir şey beklemiyordum. Son derece can sıkıcı" dedi.

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen ABD'li kadın "Ben Türkiye'ye birçok kez geldim. Evet Amerikalıyım. Benim için sürpriz oldu. Türkiye'ye sık sık geliyorum. Vize alamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Ne yapabilirim. İşlerimi düzenlemem gerek ve ne yapacağıma karar vermeliyim" diye konuştu.

"KİMSE BİZİ UYARMADI"

ABD'den Amsterdam aktarmalı olarak İstanbul'a gelen başka bir yolcu da vize alamadı. İstanbul'a giriş yapamayan yolcu, ABD'de havalimanından ayrılırken kimsenin kendisini vize yasağı hakkında uyarmadığını belirtti.

ÖNCEDEN VİZESİ OLANLAR SORUN YAŞAMADI

Öte yandan transit yolcular havalimanında herhangi bir sorun yaşamazken 8 Ekim'den önce elektronik vize alan yolcular da sorunsuz şekilde ülkeye giriş yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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