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İSTANBUL'A DA KÜLLİYE !


İSTANBUL'A DA KÜLLİYE !
Tarih : 08 Kasım 2015, 09:33
Puan Ver : İstanbul'a Da Külliye !(7/10)7


İstanbul, tarihinin büyük yağmalarından birini 1909 Nisan'ının son haftasında yaşadı...



O senenin 13 Nisan'ında patlayan ve “31 Mart ayaklanması” diye bilinen isyanı bastırmak maksadıyla Selânik'ten yola çıkan Hareket Ordusu'nun ayaklanmaya son vermesinin ve Sultan Abdülhamid'in de 27 Nisan'da tahtından indirilip Selânik'e sürgüne gönderilmesinin ardından, otuz küsur sene boyunca devletin idare merkezi ve hükümdarın resmî ikametgâhı olan Yıldız Sarayı yağma edildi!



Önce, Sultan Abdülhamid'e yabancı devlet başkanlarının gönderdiği yahut padişahın bizzat topladığı objelerden meydana gelen kolleksiyonlar talana uğradı, eşyalar kapanın elinde kaldı ve mobilyaların çoğu da başka yerlere gönderildi.








Etiketler: İstanbul  A  Da  Külliye      haber

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