İSTANBUL'A BİR TELEFERİK HATTI DAHA GELİYOR
İBB Meclisinde Beykoz Sultaniye Parkı ve Karlıtepe arasında teleferik hattının yapılmasına ilişkin imar plan değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Teleferik güzergahında ziyaretçi akınına uğrayan Hz. Yuşa Tepesi'de var.
İBB Meclisinde Beykoz Sultaniye Parkı ve Karlıtepe arasında teleferik hattının yapılmasına ilişkin imar plan değişikliği teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Teleferik güzergahında ziyaretçi akınına uğrayan Hz. Yuşa Tepesi'de var.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında teleferik hattı projesine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu oylama sunuldu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
HZ.YUŞA TEPESİ DE VAR
Karara göre, Karlıtepe-Sultaniye Parkı Teleferik Hattı Projesi'nin, İBB Meclisinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da onay alması gerekiyor. Teleferik inşa edilirken güzergahta yer alan Beykoz Çayırı, Hz. Yüşa Tepesi, Vakıf Sultaniye Suyu, Vakıf Ortaçeşme Suyu, Yalıköy Suyu, Palamar Suyu, Terazi Çeşme Suyu'na ait isale hatları ve çeşmelere zarar verilmeyeceği bildirildi.
1,4 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK
Hattın alt ve üst istasyonları Hazine mülkiyetindeki park alanlarında yer alırken kamulaştırma olmayacağı, hattın az katlı konutların üzerinden geçeceği ve başlangıç, bitiş noktalarının boş alanlarda yer alacağı belirtildi. Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda olması planlanan teleferik hattı kapsamında Karlıtepe'de mesire alanı ve kır lokantası yapılacağı da öğrenildi.
kaynak:sabah
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