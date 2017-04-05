Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

istanbul'a 500 milyon euroluk ‘kıyı' şehri kuruluyor

İSTANBUL'A 500 MİLYON EUROLUK ‘KIYI' ŞEHRİ KURULUYOR

3 yabancı ve 1 Türk yatırımcının ortaklığıyla kurulan Yeditepe Marina, Büyükçekmece'de hayata geçireceği Kıyı İstanbul için kolları sıvadı. 500 milyon euro yatırım değerine sahip proje otel, marina ve çarşıdan oluşacak

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : İstanbul'a 500 Milyon Euroluk ‘Kıyı' Şehri Kuruluyor(9/10)6


Yabancı yatırımcıların Türkiye iştahı hız kesmeden devam ediyor. Bunun en son örneği ise Büyükçekmece'de hayata geçirilmesi planlanan dev projede oldu. Alman ve İsviçreli yatırımcılardan oluşan 3 şirket ve 1 Türk ortaklığıyla kurulan Yeditepe Marina, 500 milyon euro yatırım değeriyle Kıyı İstanbul projesini hayata geçirmek için güç birliği yaptı.



Marina, otel ve Avrupa'nın 7 şehrinden esinlenerek tasarlanan, 7 cadde ve 7 meydandan oluşan çarşı bölümünün de yer alacağı projenin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Kıyı İstanbul'un tanıtım toplantısında konuşan Overvest Grup İcra Kurulu Başkanı Yunus Söylet, 146 dönüm üzerine kurulacak projede 152 odalı otel, bin yat kapasiteli marina ve açık hava müzesi niteliğinde iki katlı çarşının yer alacağını belirtti.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İstanbul  A  500  Milyon  Euroluk  ‘Kıyı    Şehri  Kuruluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER