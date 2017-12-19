İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 5 bin yeni polis ve bekçinin görev yapacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 5 bin yeni polis ve bekçinin görev yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL SOKAKLARI DAHA HUZURLU OLACAK"

"İstanbul'a yeni mezun polis 2 bin 500 kardeşimizi verdik. 2 bin bekçi alımı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 500 yeni polis mezun vereceğiz. Toplam 5 bin. İstanbul sokakları daha huzurlu olacak."

Kaynak: haberinburada