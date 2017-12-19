Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis ve Bekçi Alınacak

İSTANBUL'A 5 BİN YENİ POLİS VE BEKÇİ ALINACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 5 bin yeni polis ve bekçinin görev yapacağını açıkladı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak(9/10)5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 5 bin yeni polis ve bekçinin görev yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL SOKAKLARI DAHA HUZURLU OLACAK"

"İstanbul'a yeni mezun polis 2 bin 500 kardeşimizi verdik. 2 bin bekçi alımı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 500 yeni polis mezun vereceğiz. Toplam 5 bin. İstanbul sokakları daha huzurlu olacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  A  5  Bin  Yeni  Polis  Ve  Bekçi  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER