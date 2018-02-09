İSTANBUL'A 4 YENİ MEGAPARK GELİYOR
TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini belirterek "Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var" dedi.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Sektörde hep şu soruluyor, 'Sektörde balon var mı yok mu?' Ben de şunu söylüyorum özellikle TOKİ üretim segmenti için söylediğimde bir balondan bahsedilemez, ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz. Zaman zaman özel sektör tarafında markalı konut projelerinde belli segmentlerde aşırı arzdan dolayı bir sıkıntı gibi şeyler oluşabilir. Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basıyor. Belli segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı." dedi.
"4 BÜYÜK PROJE GELİYOR"
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamda, "Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza imkan çerçevesinde sosyal konut yapmak. İstanbul'da bundan vazgeçmiş değiliz. Bu yıl içerisinde Silivri'de ihale gününü aldık, mart ayının ortalarında olacağını tahmin ediyorum. Silivri'de 1400'e yakın konuta bu yıl içerisinde başlamış ve kuralarını çekmiş, gelecek yıl da teslim etmiş olacağız. Kayabaşı ve Hoşdere arasında 1000'e yakın konut bu yıl içerisinde başlayacağımız var. Yine 1000'e yakın konut üretim aşamasında olup satacağımız var. Yine Tuzla bölgesinde planlamasını yaptığımız bir alanda sosyal konut anlamında orta ve dar gelir grubuna yapacağımız konutlar var. İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Büyük çaplı park projeleriyle ilgileniyoruz. Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var." dedi.
Kaynak: haberinburada
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