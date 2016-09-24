İSTANBUL YABANCIYA KONUT SATIŞINDA İLK SIRADA YER ALDI
İstanbul, 17 bin 503 konut satışıyla ilk sırada bulunuyor.
15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sokakta püskürtülen darbe girişimine, jeopolitik etkilere ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen tüketici ev almayı sürdürüyor.
Ağustos'ta Türkiye genelinde 114 bin 751 konutla son 5 ayın en yüksek konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul her zaman olduğu gibi 17 bin 503 konut satışıyla ilk sıradaki yerini korudu. Ankara 12 bin 300 konutla ikinci sıraya otururken, İzmir 6 bin 419 konutla üçüncü sırada yer aldı.
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