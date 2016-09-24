

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sokakta püskürtülen darbe girişimine, jeopolitik etkilere ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen tüketici ev almayı sürdürüyor.



Ağustos'ta Türkiye genelinde 114 bin 751 konutla son 5 ayın en yüksek konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul her zaman olduğu gibi 17 bin 503 konut satışıyla ilk sıradaki yerini korudu. Ankara 12 bin 300 konutla ikinci sıraya otururken, İzmir 6 bin 419 konutla üçüncü sırada yer aldı.