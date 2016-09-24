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istanbul yabancıya konut satışında ilk sırada yer aldı

İSTANBUL YABANCIYA KONUT SATIŞINDA İLK SIRADA YER ALDI

İstanbul, 17 bin 503 konut satışıyla ilk sırada bulunuyor.

Tarih : 24 Eylül 2016, 09:45
Puan Ver : İstanbul Yabancıya Konut Satışında İlk Sırada Yer Aldı(0/10)


15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sokakta püskürtülen darbe girişimine, jeopolitik etkilere ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen tüketici ev almayı sürdürüyor.



Ağustos'ta Türkiye genelinde 114 bin 751 konutla son 5 ayın en yüksek konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış gösterdi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul her zaman olduğu gibi 17 bin 503 konut satışıyla  ilk sıradaki yerini korudu. Ankara 12 bin 300 konutla ikinci sıraya otururken, İzmir 6 bin 419 konutla üçüncü sırada yer aldı.








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