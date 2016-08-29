Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlı hava bekleniyor. Yağışların İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerde gök gürültülü sağanak olarak görüleceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı ifade ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.