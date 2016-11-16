

Resmi Gazete'de yer verilen kararlara göre, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi sınırları içinde bulunan belirli bir bölge, riskli alan ilan edildi.







İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Ömer Avni Mahallesi sınırları içindeki belirli bir alanda bulunan belirli taşınmazların Beyoğlu Kabataş İskeleleri ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.







Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Muallim Mahallesi sınırları içindeki bazı belirli alanlarda yer alan belirli taşınmazların Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü Bağlantı Yolu Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.







Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı merkez, Ağızboğaz, Böğecik, Saray, Canasan, Pirireis, Selerek, Sudurağı, Yenişehir mahalleleri, Konya ili Ereğli ilçesine bağlı 500 Evler, Aydınlar, Barbaros, Batıalagözlü, Burhaniye, Çakmak, Cayhan, Çimencik, Çökmekçi, Eti, Gülbahçe, Hacımemiş, Karaburun, Mehmetakif, Melicek, Talatpaşa, Yenibağlar, Yunuslu mahalleleri ve Niğde'nin Ulukışla ilçesi Cumhuriyet, Hürriyet, Şeyhömerli ve Tepeköy mahalleleri sınırları içinde kalan bazı belirli alanlarda bulunan bazı belirli taşınmazların ve üzerindeki muhdesatın Karaman-Ulukışla İstasyonları Arasının Çift Hatlı Hale Getirilmesi Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.







Kars merkez ilçeye bağlı Karacaören, Paşaçayır ve Cumhuriyet mahalleri sınırları içinde kalan belirli alanlardaki bazı belirli taşınmazlar ve üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.







Sakarya'nın Erenler ilçesinde ilan edilen riskli alan ve rezerv yapı alanı sınırları içinde bulunan bazı belirli alanlarda yer alan taşınmazların Erenler Belediye Başkanlığı tarafından, yine aynı ilin Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar, Tepekum ve Taşlık mahalleleri ile Erenler ilçesi Kozluk mahallesi sınırları içinde bulunan bazı belirli alanlardaki belirli taşınmazların yeni ulaşım güzergahları ve imar yollarının yapımı amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.







kaynak:birgün