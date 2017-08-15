Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

İstanbul Vapur Hatlarını Kullananlara Müjde! Saat 01.00'e Kadar Uzatıldı

İSTANBUL VAPUR HATLARINI KULLANANLARA MÜJDE! SAAT 01.00'E KADAR UZATILDI

Şehir Hatları, 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Karaköy vapur seferleri 21.00'den saat 01.00'e kadar uzatıldı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : İstanbul Vapur Hatlarını Kullananlara Müjde! Saat 01.00'e Kadar Uzatıldı(9/10)5

Şehir Hatları, 17 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Karaköy vapur seferleri tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti. Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, yolculardan gelen talep üzerine artan yoğunluk da dikkate alınarak, Kadıköy'den Eminönü ve Karaköy hatlarına ek sefer düzenlenecek.

01.00'E KADAR UZATILACAK

Buna göre, saat 21.00'e kadar yapılan tarifeli seferler söz konusu hatlarda uzatıldı. Her iki hatta da karşılıklı uzatılan seferler kapsamında, Eminönü'den saat 00.50'de, Kadıköy'den saat 01.00'de en son sefer yapılacak.

17 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Eminönü'den kalkan vapurlar, Karaköy'e uğrayarak seferlerini Kadıköy'de sonlandıracak. İlave seferler, tarifede belirtildiği şekliyle Eminönü'den kalkışlarda önce Karaköy uğramalı yapılacak. Kadıköy'den Karaköy'e saat 21.30'dan itibaren yapılan seferler de önce Eminönü uğramalı gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları, 17 Ağustos'ta başlayacak ek seferlerle 17 Eylül'e kadar Kadıköy-Eminönü hattında 15, Kadıköy-Karaköy hattında 4 olmak üzere her iki hatta günlük toplam 19 ek sefer yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Vapur  Hatlarını  Kullananlara  Müjde  Saat  0100  E  Kadar  Uzatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER