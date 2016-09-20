İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda bir görüşme yaptı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda bir görüşme yaptı. Şahin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, deplasman yasağının kalkmasına sıcak baktıklarını, ancak son kararın perşembe günü verileceğini söyledi.