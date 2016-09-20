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istanbul valisinden deplasman yasağı için müjdeli haber

İSTANBUL VALİSİNDEN DEPLASMAN YASAĞI İÇİN MÜJDELİ HABER

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda bir görüşme yaptı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 11:37
Puan Ver : İstanbul Valisinden Deplasman Yasağı İçin Müjdeli Haber(0/10)


 İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı ile deplasman yasağının kalkması konusunda bir görüşme yaptı. Şahin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, deplasman yasağının kalkmasına sıcak baktıklarını, ancak son kararın perşembe günü verileceğini söyledi.








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