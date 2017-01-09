

İstanbul'da bugün okullar tatil. İstanbul Valisi Vasip Şahin, dün Twitter'dan "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime pazartesi 1 gün süre ile ara verilmiştir" açıklamasını yapmıştı. Kar yağışı devam ederken gözler bir kez daha Vali Şahin'in yarın için vereceği karara çevrildi.



AKOM'dan alınan bilgilere göre, Sibirya'nın soğuk hava ile yoğun ve kuvvetli kar yağışının pazartesi ve Salı günleri etkili olması bekleniyor. Fırtınamsı rüzgar ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.



İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İl genelinde gündüz ve gece sıcaklığı oldukça düşük. Meteoroloji uzmanları, kentte kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı uyarıyor.