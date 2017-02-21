

Kent genelinde görevlendirilecek bekçi alımı konusunda Valilik binasında gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, işe alınacak kişilerin en az 1 yıldır İstanbul'da yaşadığına dair ikamete sahip olması gerektiğini belirterek, başvuran kişinin müracaat ettiği ilçede çalışacak olmasına özellikle dikkat etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Bu şekilde ilçeler arasındaki müracaat dengesizliği ve çakışmaların önüne geçmeye özen gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"İstanbul'da ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak. Bunun başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvuru tarihi sona erecek. Bunların İstanbul'u tanıyor olması, İstanbul'un caddesi, sokağını biliyor olması, görev yapacak personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü.Bekçilik, mahallelerimizdeki tarihi unsurlardan biridir. Geçmişte bekçiler o mahalledeki, sokaktaki her şeyi bilen kişilerdi, dolayısıyla oradaki güvenlik ihtiyacını en yakından yaşayan ve bilen insanlar olarak önemli bir görevi ifa ediyorlardı. Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev yapacak."











kaynak:milliyet