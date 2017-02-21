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İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN'DEN 'BEKÇİ' AÇIKLAMASI


İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN'DEN 'BEKÇİ' AÇIKLAMASI
Tarih : 21 Şubat 2017, 15:45
Puan Ver : İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması(5/10)6


Kent genelinde görevlendirilecek bekçi alımı konusunda Valilik  binasında gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, işe alınacak kişilerin en az 1  yıldır İstanbul'da yaşadığına dair ikamete sahip olması gerektiğini belirterek,  başvuran kişinin müracaat ettiği ilçede çalışacak olmasına özellikle dikkat  etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Bu şekilde ilçeler arasındaki müracaat dengesizliği ve çakışmaların  önüne geçmeye özen gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"İstanbul'da ilçelerde çalışmak üzere 700 bekçi alınacak. Bunun  başvuruları başladı. 25 Şubat'ta başvuru tarihi sona erecek. Bunların İstanbul'u  tanıyor olması, İstanbul'un caddesi, sokağını biliyor olması, görev yapacak  personelimiz açısından bir gereklilik ve avantaj olarak düşünüldü.Bekçilik,  mahallelerimizdeki tarihi unsurlardan biridir. Geçmişte bekçiler o mahalledeki,  sokaktaki her şeyi bilen kişilerdi, dolayısıyla oradaki güvenlik ihtiyacını en  yakından yaşayan ve bilen insanlar olarak önemli bir görevi ifa ediyorlardı.  Bundan sonra sokak aralarında, mahallelerde geçmişte olduğu gibi bekçiler görev  yapacak."



 



 



kaynak:milliyet








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