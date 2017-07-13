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İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: BEŞİKTAŞ SALDIRISININ ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI


İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : İstanbul Valisi Şahin: Beşiktaş Saldırısının Organizatörü Yakalandı(10/10)6

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 4 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında, aralarında Beşiktaş ve Vezneciler'deki saldırıların organizatörlerinin de olduğu 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonlarda yüklü miktarda patlayıcı ve silah ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA 44 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakını ve Maçka Parkı'nda geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 44 kişi şehit olmuştu. Saldırının gerçekleştirildiği yere Şehitler Tepesi adı verilmişti.

VEZNECİLER'DEKİ SALDIRIDA İSE 11 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Vezneciler'de, Çevik Kuvvet ekiplerinin geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Patlamada 6'sı polis 11 kişi şehit olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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