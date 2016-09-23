İSTANBUL VALİSİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI!
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Şoför dahil 11 yaralı var. Yaralılardan özel araçtan çıkarılan bir yaralının durumu orta dereceli ağır" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Şoför dahil 11 yaralı var. Yaralılardan özel araçtan çıkarılan bir yaralının durumu orta dereceli ağır. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında" dedi.
İBB: BİR YOLCU ŞOFÖRE SALDIRDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Acıbadem'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Sabah saatlerinde Acıbadem-Kadıköy istikametinde seyir halinde olan metrobüs yolundan çıkarak karşı yöne geçerek üç otomobil bir otobüse çarptı. Kazada 11 vatandaş hafif yaralandı. Kazanın olmasıyla birlikte itfaiye ve ambulanslar 6 dakikada olay yerine intikal etti. Otobüsün vinçlerle kaldırma çalışmaları devam ediyor. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre bir yolcunun metrobüs şoförüne saldırdığı ve darp ettiği, kazanın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi. Oayla ilgili soruşturma devam ediyor."
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