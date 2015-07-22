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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞDUYU' ÇAĞRISI


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞDUYU' ÇAĞRISI
Tarih : 22 Temmuz 2015, 13:05
Puan Ver : İstanbul Valiliği'nden 'sağduyu' Çağrısı(6/10)6


Menfur saldırı akabinde ve bu saldırı bahane edilerek İstanbul'da kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozmaya yönelik yasa dışı eylemler yapıldığı, bu eylemlere karşı kolluk güçlerince gerekli tedbirler alınarak, halkın huzur ve sükununun muhafazası görevinin yerine getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu meyanda; molotofkokteylli saldırıda bulunma, kimlikleri tanınmayacak şekilde yüz kapatma, ateşli silah taşıma ve benzeri nedenlerle haklarında yasal işlem yapılmak üzere 51 kişi gözaltına alınmış, 3 adet el yapımı parça tesirli bomba, 239 adet molotofkokteyli ve 25 litre benzin, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ile 10 adet havai fişek rampası ,160 havai fişek ele geçirilmiştir.



Bugün toprağa verilecek cenazeler nedeniyle düzenlenecek cenaze törenlerinde toplumumuzun en önemli geleneklerinden olan, cenazenin şahsına ve vakarına saygı gereği vatandaşlarımızın büyük bir olgunluk ve sağduyuyla hareket edeceklerine, az sayıda da olsa cenazeleri istismar ederek yasa dışılığa tevessül edebilecek kişilere itibar etmeyeceklerine inancımız tamdır. Bu tür olaylara karşı kolluk kuvvetlerimizce her türlü güvenlik tedbiri alınacaktır. Ancak tüm bunlara rağmen silah taşıma, molotofkokteyli atma, yüz kapatma, yasa dışı pankart, resim, döviz, levha, araç ve gereç taşıma gibi yasaların suç saydığı hareket ve davranışlarda bulunanlara karşı gerekli yasal işlem, tedbir ve müeyyidelerin uygulanacağından kimsenin tereddüdü olmamalıdır."



Açıklamada, İstanbul'un huzurunun muhafazası ve cenaze tören güvenliğinin sağlanması bakımından, törenlere katılacak tüm siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlardan, cenazelerin saygınlığına uygun şekilde davranmalarının, yasa dışı hareket ve provokatif davranışlara itibar etmemelerinin, kolluk güçlerine görevlerinin ifası hususunda yardımcı olmalarının beklendiği vurgulandı








Etiketler: İstanbul  Valiliği  Nden    Sağduyu    Çağrısı    haber

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