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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN LGBTİ AÇIKLAMASI


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN LGBTİ AÇIKLAMASI
Tarih : 29 Haziran 2015, 09:02
Puan Ver : İstanbul Valiliği'nden Lgbti Açıklaması(8/10)8


İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:



"Sosyal medya ve basın organlarından edinilen bilgilere göre 28 Haziran 2015 Pazar günü LGBT Onur Yürüyüşü adı altında bazı grupların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş ve eylem yapacakları, ayrıca bazı grupların da buna tepki gösterebileceklerine dair duyumlar alınması üzerine, anılan bölgelerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Yapılacak yürüyüş ile ilgili olarak; Valiliğimize herhangi bir müracaat veya bildirimin olmaması ve provakasyona açık olması nedeniyle, toplanan gruplar ikaz edilmiş fakat eyleme devam edilmesi üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından kanunların verdiği yetki dahilinde orantılılık ilkesine özen göstermek suretiyle müdahalede bulunularak dağıtılmıştır.



Eylem yapan grupların dağıtılması sonucu Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda hayat olağan akışına dönmüş, olaylar neticesinde sağlık kurumlarımıza sevki gerektiren herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir."








Etiketler: İstanbul  Valiliği  Nden  Lgbti  Açıklaması    haber

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