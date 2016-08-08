İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Sosyal medya ve internette Atatürk Havalimanının iniş ve çıkışlara kapatıldığına dair asılsız haberler yer almaktadır. Atatürk Havalimanımızda normal iniş ve kalkış seferlerine devam edilmekte olup bu tür asılsız haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.
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