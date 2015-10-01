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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AHMET HAKAN AÇIKLAMASI


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AHMET HAKAN AÇIKLAMASI
Tarih : 01 Ekim 2015, 16:11
Puan Ver : İstanbul Valiliği'nden Ahmet Hakan Açıklaması(0/10)


 Açıklamada şöyle denildi,

 

"MÜESSİF SALDIRIYA MAZUR KALMIŞ, YARALANMIŞTIR"

 

"01/10/2015 günü 00.30 sularında gazeteci ve Tv Program yapımcısı Ahmet Hakan Coşkun evinin önünde müessif bir saldırıya maruz kalmış, saldırıda darp edilerek yaralanmıştır. Sayın Coşkun hastanede kendisine yapılan tıbbi müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve acil şifalar dileriz.

 

"4 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

 

Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olaya karışan dört şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.








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