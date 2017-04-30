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istanbul valiliğinden 1 mayıs açıklaması

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Tarih : 30 Nisan 2017, 15:13
Puan Ver : İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs Açıklaması(10/10)10


 İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.





Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. İptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir." denildi.



1 Mayıs 2017 Pazartesi saat 04.00'dan kutlamalar sona erene kadar Bakırköy ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:



"İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, İskele Caddesi, Prof. Turan Güneş Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi. Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş)."

 



 



 



kaynak:haberler






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