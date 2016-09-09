İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEKİ BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
İstanbul Valiliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi
İstanbul Valiliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kurban kesimi ve güvenlik önlemlerine yönelik tedbirlerin alındığını belirtti. Bayramlaşma töreninde dikkat çekici bir ayrıntı göze çarptı. Valilik duvarında, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının durduğu görüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar