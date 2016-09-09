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istanbul valiliği'ndeki bayramlaşma töreninde dikkat çeken ayrıntı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEKİ BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

İstanbul Valiliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:01
Puan Ver : İstanbul Valiliği'ndeki Bayramlaşma Töreninde Dikkat Çeken Ayrıntı(7/10)7


İstanbul Valiliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kurban kesimi ve güvenlik önlemlerine yönelik tedbirlerin alındığını belirtti. Bayramlaşma töreninde dikkat çekici bir ayrıntı göze çarptı. Valilik duvarında, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının durduğu görüldü.








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