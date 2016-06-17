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İSTANBUL VALİLİĞİ 'LGBTİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE İZİN VERMEDİ


İSTANBUL VALİLİĞİ 'LGBTİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE İZİN VERMEDİ
Tarih : 17 Haziran 2016, 16:03
Puan Ver : İstanbul Valiliği 'lgbti Onur Yürüyüşü'ne İzin Vermedi(5/10)3


İstanbul Valiliği, LGBT'nin yapmayı planladığı yürüyüşleri izin verilmeyeceğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada, LGBT üyeleri tarafından 19-26 Haziran 2016 tarihlerinde Taksim'de düzenleyecekleri bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır. Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir. Değerli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemelerini, güvenlik güçlerinin bu yönde yapacağı uyarılara riayet ederek yardımcı olmalarını rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."








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