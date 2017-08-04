İSTANBUL VALİLİĞİ, ASKER UĞURLAMA BAHANESİYLE YAPILAN MAGANDALIKLARA DUR DEDİ
İstanbul Valiliği, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlere yasal müeyyideler uygulanacağını duyurdu.
39 İLÇEYE TALİMAT GİTTİ
Valilik tarafından 39 ilçe ve kolluk kuvetlerine asker uğurlama törenleri ile talimat gönderildi. Talimatta şu ifadeler yer alıyor:
Kutsal bir Vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır.
"GELENEĞİMİZİN RUHUNA UYMAYAN DAVRANIŞLAR"
Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır. Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Kaynak: haberinburada
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