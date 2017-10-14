Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı

İstanbul üzerinde 8 saat tur attılar! Uçakta baygın yolcu paniği

İSTANBUL ÜZERİNDE 8 SAAT TUR ATTILAR! UÇAKTA BAYGIN YOLCU PANİĞİ

Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan sonra bir yolcunun bayılması üzerine geri dönen THY uçağı, İstanbul üzerinde 8 saat tur atıp uygun ağırlığa ulaşınca iniş yapabildi.

Tarih : 14 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : İstanbul Üzerinde 8 Saat Tur Attılar! Uçakta Baygın Yolcu Paniği(6/10)2

Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanarak bayılması nedeniyle 7 saat 22 dakika havada tur atıp iniş için uygun yakıt ağırlığına geldikten sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BAYILDI

THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kanada'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alarak saat 15.33'te havalanan Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçak, kalkışından kısa bir süre sonra 16 yaşındaki genç kız yolcu bayıldı. Uçağın Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirerek iniş izni aldı.

YAKIT BOŞALTMA SİSTEMİ BULUNMUYOR

Yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak İniş için uygun iniş ağırlığına ulaşmak için, 7 saat 22 dakika havada tur attıktan sonra yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22. 55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde indi.

AMBULANS HAZIR BEKLEDİ

Uçağın altında bekleyen ambulansa alınan hasta yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolculardan bazılarının otel hizmetinden yararlandırılacağı bir kısmının ise tahsis edilecek yeni uçakla saat 01.00'da Montreal'e gideceği bildirildi.

"8 SAATE YAKIN UÇTU"

Kanada'dan bir aylık izine gelen Konyalı Battal Ok, şunları söyledi: "İzinim bitti, havalimanına geldim. Saat 14.05'te uçağımız kalkacaktı. 1 saat rötar yaptı.Havalandıktan kısa süre sonra bir arkadaşımız rahatsızlandı. Tekrar inme imkanımız yoktu. 8 saatte yakın İstanbul üzerinde uçtuk. Uçuş iyiydi. Sıkıntı yoktu. İlgi iyiyidi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bize iki seçenek verdiler. Gece saat 01.00'da uçak varmış, gitmek isteyen gidiyor. Kalan yolcular otele yerleştirilip pazar günü yolcu edilecekler."

"UÇAKTA ACİL ANONS YAPILDI"

Yolculardan Ali Üstün ise "Bugün saat 14.05'te Montreal'e uçacaktık. Hava trafiği dolayısı nedeniyle 1 saat gecikmeli havalandık. Havalandıktan çok kısa bir süre sonra, belki 10-15 dakika sonra 'doktor var mı?' diye acil bir anons yapıldı. Sonradan öğrendim, 3 tane doktor olay yerine gitmiş. Yolculardan biri fenalık geçirmiş ve onun için uçak geri dönmek zorunda kaldı. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Uçak, İstanbul hava sahası üzerindeyken doktorlar acil iniş durumunun kalktığını pilota bildirmişler, pilot da bu durum üzerine acil iniş yerine normal inişe geçti. ve durumu izah etti pilot, anonslarla uçakta çok miktarda yakıt olduğu için yakıtı tüketmeden normal inişe geçemeyeceği için İstanbul-Çorlu arasında yaklaşık 7 saat civarında saat verdiler, uçtuk durduk. Anormal bir panik durumu söz konusu değildi. THY personelinin o konuda profesyonelce hareket ettiği söylemek mümkün. Bu 7 saatlik yakıtın boşaltılmasından sonra da inişi yaptık. Kısacası İstanbul'dan İstanbul'a 9 saatlik uçuş yaptık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Üzerinde  8  Saat  Tur  Attılar  Uçakta  Baygın  Yolcu  Paniği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER