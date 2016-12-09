

İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan çok sayıda profesör, doçent, yardımçı doçent hakkında gözaltı kararı var. Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın da gözaltı listesinde olduğu iddia ediliyor.







Son dakika: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanması iddialarına yönelik, İstanbul merkezli 12 ildeki 100 adreste haklarında yakalama kararı çıkartılan 87 kişiye eş zamanlı operasyon başlatıldı.







Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adreslerde arama yaptığı öğrenildi.



Haklarında gözaltı kararları bulunanlar arasında, bir siyasi parti genel başkanının yanı sıra, İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtildi.







Habertürk'ün haberine göre operasyonda FETÖ'ye yakın isimler tarafından kurulduğu iddia edilen Merkez Parti'nin Genel Başkanı Abdurrahim Karslı hakkında da gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.







kaynak:milliyet