O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR 'ŞİŞE YASAĞI' GETİRDİ


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR 'ŞİŞE YASAĞI' GETİRDİ
Tarih : 07 Aralık 2015, 17:31
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'ndeki Olaylar 'şişe Yasağı' Getirdi(9/10)9


İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan ve 57 kişinin gözaltına alındığı olaylar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylar nedeniyle okula cam şişe içecek sokulması ve satılması yasaklandı.





GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST



İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde geçtiğimiz Cuma günü iki öğrenci grubu arasında çıkan olaylarda her iki gruptan toplam 57 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler dün sevk edildikleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayların tekrarlanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerinden de destek alarak önlemlerini iki katına çıkarttı. Polis ekipleri okul çevresinde ki şüpheli kişiler ve okul girişinde denetim yaptı.








Etiketler: İstanbul  Üniversitesi  Ndeki  Olaylar    Şişe  Yasağı    Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER