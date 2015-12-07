

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan ve 57 kişinin gözaltına alındığı olaylar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylar nedeniyle okula cam şişe içecek sokulması ve satılması yasaklandı.







GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST







İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde geçtiğimiz Cuma günü iki öğrenci grubu arasında çıkan olaylarda her iki gruptan toplam 57 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler dün sevk edildikleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.







Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayların tekrarlanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerinden de destek alarak önlemlerini iki katına çıkarttı. Polis ekipleri okul çevresinde ki şüpheli kişiler ve okul girişinde denetim yaptı.