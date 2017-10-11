Berberlerden Vize Yasağına İlginç Protesto: Amerikan Tıraşını Yasakladılar
Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin
Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı
Abd Alev Alev Yanıyor! Bombardıman Uçakları Göreve Çağrıldı
Abd İle Yaşanan Kriz, Yeni Bir Sektör Doğuruyor: Vize Turları
Abd Krizinin Merkezindeki Büyükelçi John Bass'ın Veda Davetine Kimse Katılmadı
İstanbul Üniversitesi'nde Skandal! İki Personel Sisteme İzinsiz Girip Notları Şişirmiş
Rüzgar Erkoçlar, Komşusuyla Birbirine Girdi, Mahalleli Camlara Döküldü
Wall Street Journal'ın Türkiye Muhabirine 2 Yıl Hapis Cezası!
Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
Mide Bulandıran Trend Hızla Yayılıyor: Buruna Dikkat!
Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı
Dünya Kupası'na Avrupa'dan Gidecek Takımlar Belli Oldu
Brezilyalı Taraftarlar, Takımlarının Şili'ye Yenilmesini İstiyor
Ab'den Skandal Karar! Terör Örgütü Pkk Yandaşları İçin Park Tahsis Edildi
Yıldız Oyuncudan Milli Takıma Buruk Veda
Kafalar İyice Karıştı: Tuğçe Kazaz Parti Mi Kuruyor
Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
Yunanistan Parlamentosu, 15 Yaşından Büyüklere Cinsiyet Değiştirme Hakkı Tanıdı!
Abd, Tutuklanan Elçilik Çalışanları Üzerinden Şantaj Yaptı: İlişkilerin Düzelmesi İçin Onları Serbest Bırakın!

İstanbul Üniversitesi'nde Skandal! İki Personel Sisteme İzinsiz Girip Notları Şişirmiş

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE SKANDAL! İKİ PERSONEL SİSTEME İZİNSİZ GİRİP NOTLARI ŞİŞİRMİŞ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 8 öğrencinin notlarını sisteme izinsiz girip yükselten iki personel hakkında dava açıldı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 08:30
Puan Ver : İstanbul Üniversitesi'nde Skandal! İki Personel Sisteme İzinsiz Girip Notları Şişirmiş(7/10)3

Skandal olay, İstanbul Üniversitesi Rektörü'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. Mektupta "Sayın Rektörüm. Hukuk Fakültesi'nde bazı arkadaşların notları düşük olmasına rağmen otomasyonu AKSİS (Öğrenci Otomasyon Akademik Kayıt Sistemi) üzerinden, bazı kişiler tarafından değiştirilerek geçer nota yükseltildi" yazıyordu. İhbar mektubu ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nca inceleme başlatıldı. İşlemlerin Hukuk Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği tespit edildi. İzinli personel M.T.'nin kullanıcı adı ve şifresinin kullanılarak, başka çalışanlar tarafından sisteme girilip, notlarda oynamalar yapıldığı ortaya çıktı. Sisteme giriş yapan personellerin, Serhat Ö. ve Musa T. olduğu belirlendi. Hakkında idari soruşturma başlatılan iki personel, adli makamlara bildirildi.

USULSÜZ NOT DEĞİŞİKLİĞİ

Rektörlüğün ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören A.A., O. K., M.G., H.T. U. K.C.E., F.Ş. ve Y.K. isimli 8 öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınavı notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak AKSİS sistemi üzerinden değiştirildiği kesinleşti. Sisteme usulsüz olarak girerek verileri bozan iki personel hakkında iddianame düzenlendi. 2 personelin, "Sistemdeki verileri bozma, yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç sağlama" suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Üniversitesi  Nde  Skandal  İki  Personel  Sisteme  İzinsiz  Girip  Notları  Şişirmiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER